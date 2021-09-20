استشاري يوضح شروط إجراء الحقن المجهري (فيديو)

قال الدكتور خالد سالم، استشاري جراحة الذكورة والضعف الجنسي وعلاج عقم الرجال، إن المريض الذي يعاني من تأخر الإنجاب ولديه حجم خصية جيد، فمع العلاج من الممكن أن تنتج الخصية عددا مناسبا من الحيوانات المنوية، وبالتالي الإنجاب بدون حقن مجهري.



ولفت "سالم"، خلال حواره مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، إلى ضرورة تحسن جودة الحيوانات المنوية قبل إجراء الحقن المجهري لضمان نجاح عملية الحقن المجهري، لأن إجراء الحقن المجهري بدون العلاج المناسب، فلن تنجح العملية في الغالب.



وتابع أن الكثير من مرضى تأخر الإنجاب يكون لديهم مشكلة في حركة الحيوانات المنوية، وفي حال إجراء فتح للخصية للحصول على حيوانات منوية لإجراء الحقن المجهري، لن يتم الحصول على حيوان منوي جيد، مشيرًا إلى أن الحل في هذه الحالة هو العلاج الدوائي حتى لا نضر الخصية الضعيفة.



