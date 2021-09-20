يستمر الحديث عن العقوبة الموقعة على محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وإمكانية تخفيفها خلال الفترة المقبلة.





تطورات تقليص عقوبة شيكابالا.. مفاجأة جديدة

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في شهر أغسطس الماضي، إيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه.





يأتي ذلك على خلفية أحداث لقاء الزمالك الأخير في الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، أمام نظيره البنك الأهلي، والذي شهد تسليم درع البطولة لنادي الزمالك.





واشتبك محمود شيكابالا مع أحمد مجاهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أثناء تسليم الدرع، وهو ما جعل لجنة الانضباط تتخذ القرار السالف ذكره.





وهناك احتمالية لتخفيض العقوبة إلى 8 مباريات فقط من الموسم الجديد، وليس 8 أشهر كما هو معلن من قبل.



