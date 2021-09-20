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مستند .. تعرف على تفاصيل الحكم الصادر ضد لاعب الفروسية السابق بتهمة الغش التجارى

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تداول عدد كبير من الفرسان صباح اليوم الحكم الصادر ضد كريم السيد حمدي لاعب الفروسية السابق و صاحب الشركة الدولية للتجارة والاستثمارات الإقتصادية  والمرشح المحتمل لخوض انتخابات الاتحاد المصري للفروسية في القضية رقم 1071 لسنة 2017 جنح الميناء ، ضد المذكور بجلسة 2/7/2017 ح ت / بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه وغرامة 20 الف جنيه ومصادرة الأصناف التى قام باستيرادها وتحمله كافة المصاريف والمبين به تقديم المتهم للمحاكمة بمواد الإتهام بالقانون 118 / 75 بشأن الاستيراد والتصدير .

وذكر العديد من الفرسان أن كريم حمدي الذي تحدث عن فساد إدارة الاتحاد الحالي دون سند  بينما هو لديه العديد من المخالفات الثابته بأحكام قضائية لا تقبل النقاش أو التشكيك ، 

وتسأل الفرسان هل الذي يثبت بحقه إدانة في قضايا من هذا النوع نتيجة عدم سداده لحق الدولة من ضرائب وغيره هل من المعقول أن من لا يحرص على الوفاء بحق الدولة يؤتمن على إدارة هيئة رياضية عريقة مثل اتحاد الفروسية الذي يعد واجهة  مصر في رياضة الفروسية على المستويين القاري الدولي !!!! 

هذا بخلاف العديد من الأمور الأخرى والتهم الأخرى الثابته بحق المرشح كريم حمدي الثابتة بالمستندات  وإن كان كل ماذكر غير صحيح أو إدعاءات وكان لدى كريم حمدي ردا على ذلك فإن حق الرد والتوضيح مكفول للجميع  ،،،

كريم تورط فى قضية فساد منذ ايام قليلة وسوف نكشف عنها بالمستندات لاحقا .
مستند .. تعرف على تفاصيل الحكم الصادر ضد لاعب الفروسية السابق بتهمة الغش التجارى
مستند .. تعرف على تفاصيل الحكم الصادر ضد لاعب الفروسية السابق بتهمة الغش التجارى

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