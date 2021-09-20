المستشفى الجامعي بالسيح يحتفي بيوم الصيدلي السعودي

احتفى المستشفى الجامعي بمدينة السيح التابع لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، بيوم الصيدلي السعودي بمشاركة جمعية دوائي وذلك تحت شعار الممارسات العلاجية للسمنة "ثُلث".

واشتمل الاحتفاء على إقامة برامج توعوية تضمنت العديد من الجوانب الصحية وتعزيز برامج الصحة العامة بما ينعكس إيجاباً على مستوى صحة الفرد والمجتمع وتسهم في نشر الوعي الدوائي، إضافة إلى توضيح دور الصيدلي في رحلة علاج مرضى السمنة وتقديم النصائح والإرشادات العامة لرفع الوعي المجتمعي.