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أخصائي تجميل: الليزر حل سحري لإزالة تشوهات الحروق (فيديو)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:38 م
أرشيفية
أرشيفية
قال الدكتور محمد خاطر، أخصائي جراحات التجميل وعلاج الحروق، إن الليزر خلال الفترة الأخيرة كان عنصرًا مهمًا وفعالًا في عالم التجميل، حيث نجح في حل الكثير من المشكلات، ففي بعض الأحيان كان يتم استخدام الليزر بدلًا من اللجوء للجراحة.

وتابع "خاطر"، خلال حواره مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن الليزر أنواع مختلفة، فهناك ليزر يستخدم لإزالة الشعر، وهناك ليزر لتنسيق القوام، وهناك ليزر لعلاج آثار الحروق أو الاسترتش مارك، وهناك بعض الأجهزة تؤدي إلى نتيجة جيدة من أول جلسة.

ولفت إلى أن الليزر يعتبر حلا سحريا في إزالة تشوهات الحروق والجروح والعلامات المختلفة، معقبًا: "الليزر لا يٌعالج التشوهات أو آثار الجروح في منطقة الوجه بنسبة 100%، ولكن يخفي الآثار بنسبة كبيرة في الوجه، وقد لا نلجأ إلى عمليات التجميل".

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الليزر الحروق أخصائي تجميل

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