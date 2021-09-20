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المريخ يفوز على ميجا سبورت وديا

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي


حقق الفريق الاول للكره بنادي المريخ البورسعيدي الفوز على نظيره ميجا سبورت في المباراه الوديه التي جمعت الفريقين على ملعب الاول وانتهت بهدف دون رد


إستطاع المريخ أن يحرز هدف عن طريق اللاعب جلال ، وكانت المباراه بمثابه البروفة قبل الأخيرة للفريق البورسعيدي حيث من المنتظر أن يخوض ودية اخيرة يوم الجمعة القادمة امام القناة .


يقود المريخ المدير الفني احمد عبد العزيز ، ومن ال المنتظر ان يفتتح المريخ لقاءات الموسم الجديد بمباراة بلبيس على ملعب جوت بلبيس


أما فريق ميجا سبورت فهذه المباراة هي الثالثه له في معسكر بورسعيد والذي تخلله 3 وديات حيث فاز على الجمارك بهدفين نظيفين وفاز على الرباط و الأنوار بهدف نظيف وتلقى هزيمة من المريخ ، ويقوده فنيا الدكتور احمد سند .

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