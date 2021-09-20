نيشان يوجه رسالة لجمهوره.. تعرف عليها

وجه الإعلامي نيشان رسالة لجمهوره تبعث الأمل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر "نيشان" صورة له،وعلق عليها قائلًا:"مهما كنت في هم وشدة وضيق ثق بالله واستبشر خيرًا ولا تيأسي من روح الله ".



وفي سياق آخر، ظهر نيشان برفقة الفنان جورج وسوف، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى:"وحشتنا يا جورج"، واضاف اخر"أجمل إتنين".





