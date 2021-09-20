Advertisements

غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية ببورسعيد (صور)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
قامت لجان المتابعة التابعة لديوان عام حى الزهور، برصد منطقة شباب الخريجين وبالتحديد عمارة ٥٢، عقب الشكاوى المستمرة من المواطنين وبالابلاغ لإدارة الحي، تم الرصد والتشميع لمركزين "٢سنتر" للدروس الخصوصية، تطبيقا للإجراءات القانونية ضد المخالفين حيث تم تنفيذ قرار غلق وتشميع.

وتستمر جهود لجان المتابعة بديوان عام حي الزهور المستمرة، لمتابعة غلق سناتر للدروس الخصوصية، والتى من المعروف أنها تتمركز بحي الزهور لأنه أكثر الأحياء تكدس سكاني.
غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية ببورسعيد (صور)
غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية ببورسعيد (صور)
غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية ببورسعيد (صور)
غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية ببورسعيد (صور)
غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية ببورسعيد (صور)
غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية ببورسعيد (صور)
غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية ببورسعيد (صور)
غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية ببورسعيد (صور)

الكلمات المفتاحية

بورسعيد الدروس الخصوصية

أخبار تهمك

سموحة لـ"الفجر": نتمسك بضم جوكر الأهلي وننتظر موافقة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ نصف ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن معلقي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

منذ ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ ساعة و 22 دقيقة

تطورات تقليص عقوبة شيكابالا.. مفاجأة جديدة

منذ ساعتين

بعد العروض المغرية.. كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة غير متوقعة من موسيماني في تشكيل الأهلي بالسوبر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. تعطيل الأسواق الموسمية في كفر الشيخ

بالصور.. غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية بشبرا الخيمة

غلق وتشميع 18 مركزا للدروس الخصوصية بالجيزة

غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بطوخ

غلق وتشميع 9 مراكز للدروس الخصوصية بالبحيرة (صور)

محافظ الجيزة: غلق وتشميع 15 سنترًا للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:10 م

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

09:00 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

04:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements