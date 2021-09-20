غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية ببورسعيد (صور)

قامت لجان المتابعة التابعة لديوان عام حى الزهور، برصد منطقة شباب الخريجين وبالتحديد عمارة ٥٢، عقب الشكاوى المستمرة من المواطنين وبالابلاغ لإدارة الحي، تم الرصد والتشميع لمركزين "٢سنتر" للدروس الخصوصية، تطبيقا للإجراءات القانونية ضد المخالفين حيث تم تنفيذ قرار غلق وتشميع.



وتستمر جهود لجان المتابعة بديوان عام حي الزهور المستمرة، لمتابعة غلق سناتر للدروس الخصوصية، والتى من المعروف أنها تتمركز بحي الزهور لأنه أكثر الأحياء تكدس سكاني.