رسميا.. مهاجم غزل المحلة ينتقل للترسانة بالقسم الثاني



تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي االترسانه مع اللاعب إسلام فؤاد لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .



وقام اللاعب بالتوقيع للترسانة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر قادماً من فريق غزل المحله، ولعب من قبل ضمن صفوف نادي طنطا .



وتعاقد الترسانه للموسم الجديد مع كلاً من : (محمود اسماعيل رامبو - محمد سماره - محمد ناجح - مروان شاهين - علي فرج - مؤمن جابر - إسلام مسعود -كريستوفر مادونجا -حسين زيكا - محمد سعيد - أحمد علي - أحمد فتحي ).