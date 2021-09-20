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رسميا.. مهاجم غزل المحلة ينتقل للترسانة بالقسم الثاني

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
ميادة كرم

تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي االترسانه مع اللاعب إسلام فؤاد لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .

وقام اللاعب بالتوقيع للترسانة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر قادماً من فريق غزل المحله، ولعب من قبل ضمن صفوف نادي طنطا .

وتعاقد الترسانه للموسم الجديد مع كلاً من : (محمود اسماعيل رامبو - محمد سماره - محمد ناجح - مروان شاهين - علي فرج - مؤمن جابر - إسلام مسعود -كريستوفر مادونجا -حسين زيكا - محمد سعيد - أحمد علي - أحمد فتحي ).

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