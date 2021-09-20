أخصائي جلدية تكشف أحدث الطرق لعلاج فرط التعرق (فيديو)

قالت الدكتورة هبة فرج، أخصائي الجلدية والتجميل، إن علاج منطقة "اللغد" أمر ممكن من خلال الخيوط، خاصة في ظل وجود ترهل في منطقة الرقبة، وهذا يعطي نتيجة أفضل للغاية.



وتابعت "فرج"، خلال حوارها مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن علاج الاسترتش مارك أمر ممكن، ولكن العلاج في مرحلة مبكرة يكون أفضل، مشيرة إلى أن العلاج ممكن من خلال الليزر أو الخلايا الجذعية.



ولفتت إلى أن هناك إمكانية لعلاج الاسترتش مارك في أي مكان في الجسم، ومن الممكن علاجه بشكل كامل في حال العلاج المبكر، مضيفة أن هناك إمكانية للسيطرة على فرط التعرق من خلال الحقن بالبوتكس، والحقن يكون كل صيف خاصة في اليدين أو القدم أو تحت الإبط، وبعد الحقن يكون العرق بشكل طبيعي، والنتيجة تظهر بعد أسبوع.

