محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض "أهلاً مدارس" بالغردقة (صور)

افتتح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، معرض "أهلًا مدارس" المقام بشارع النصر، خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 20 أكتوبر المقبل، لتوفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة، على أن يتم افتتاح معارض بباقي مدن المحافظة على التوالي.



وقال عمرو حنفي، إن هذه المعارض يتم إقامتها بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، قبل بدء العام الدراسي، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة احتياجات الطلاب، وبأسعار مخفضة تصل الى 30 %.



وقام المحافظ بجولة تفقد خلالها كافة قاعات المعرض لكافة إحتياجات طلاب المدارس، مشيدا بتنظيم المعرض الذى يشمل احتياجات طلاب المدارس، بمشاركة أكثر من 11 عارض وعارضة، كما انه يتواجد اهتماما كبيرا بجودة المنتجات.



أجرى المحافظ بعض الاحاديث مع زائري المعرض لمعرفة رأيهم حول المعرض والمنتجات المقدمة وقد اشادوا به، وأعربوا عن سعادتهم بإقامة مثل هذه المعارض المخفضة، وتأكد من العارضين على ما يتم طرحه من منتجات، والأسعار والجودة ومدى توفير كافة متطلبات الطلاب بكافة المراحل.



اقامت المحافظة ممثلة فى الادارة العامة للإنتاج معرض" أهلا مدارس "، بمشاركة المنطقة الجنوبية العسكرية، الغرفة التجارية، ومديرية التموين، ومستقبل وطن، ليضم المعرض أدوات كتابية وحقائب مدرسية والكشاكيل والكراسات بأنواعها، والملابس والأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس، وايضا سلع غذائية.