داعية عن فيديو "اسجد لكلبي": فعل مجرم (فيديو)

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن السيدة صفية رضي الله عنها كانت قصيرة، وعندما كانت تريد امتطاء البعير لا تستطيع، فوضع الرسول صلى الله عليه "فخذه" الشريفة إليها لكي تمتطي البعير، وهذا يأتي في إطار احترام المرأة.



وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن احترام الجار لا يكون بنقل فرش المنزل ليلًا وهو نائم، معقبًا: "ما ينفعش أشرب السجائر في المصعد، أو الحديث عن شيء خاص عن الجار".



وأشار إلى أن الإسلام حثنا على احترام الحيوان، وهذا لا يكون بإجبار أي شخص على السجود للحيوان مثلما حدث مؤخرًا، معقبًا: "هذا الفعل مجرم وفعلته مجرمة، وعلى الشخص الذي قام بهذا أن يتوب إلى الله على هذه الفعلة".



