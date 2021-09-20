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تعليق جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة سد النهضة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 08:39 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال لويس بوينو، الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، إن أزمة السد الإثيوبي أساسية بالنسبة للمنطقة وللاتحاد الأوروبي، فالاتحاد يدرك أهمية مياه النيل كشريان لدول المنطقة وخاصة مصر، ومنذ سنوات نتابع المباحثات بين الدول الثلاث حول سد النهضة.

وأشار "بوينو"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، إلى أنهم يدعمون جهود الاتحاد الإفريقي لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، وهناك حاجة ملحة لوضع خريطة طريق وإطار زمني للمفاوضات بشأن السد الإثيوبي.
 
وتابع الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون في هذا المجال، فالاتحاد لديه خبرة في هذا المجال سيقدمها حال طلب منه ذلك.

الكلمات المفتاحية

سد النهضة تعليق الاتحاد الاوروبي

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