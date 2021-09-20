موسى: العالم يشهد براكين وفيضانات بسبب التغيرات المناخية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، أن تغير المناخ تسبب في خسائر للعديد من الدول حول العالم، تم تقديرها بالمليارات، لافتَا إلى أن هناك دول شهدت فيضانات عارمة وأخرى تعرضت للحرائق، إضافة إلى البراكين التي نشطت مؤخرًا في إسبانيا بسبب التغيرات المناخية.



ولفت "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إلى أن الصين وروسيا واليابان وأمريكا ومختلف الدول الكبرى هم المسئولين عما يتعرض له العالم من تبعات التغير المناخي، مؤكدًا أن الدول التي استفادت وحققت مكاسب من الثورة الصناعية هي الدول الكبرى والتي أصبحت متحكمة في اقتصاد العالم، حيث إن هناك 10 دول تملك الاحتياطي الذي تملكه الكرة الأرضية.



وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن هناك أزمة غذاء قادمة وتستمر خلال الأشهر القليلة المقبلة بسبب التغير المناخي، وعلى الدول الكبرى أن تدفع عشرات المليارات للدول الفقيرة، حيث إن هناك 150 ألف شخص حول العالم فقدوا حياتهم بسبب الفقر وتبعات التغير المناخي



وتابع أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أعلن عن تقديم بلاده 750 مليون دولار لمساعدة الدول الفقيرة، معقبًا: "هيساعدوا مين ودول ولا ينفعوا في أيه".



