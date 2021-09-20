بعد واقعة "فتاة المول".. تامر أمين: الانتحار استسلام ويأس

انتقد الإعلامي تامر أمين، حالات الانتحار التي انتشرت مؤخرًا وكان أخرها انتحار فتاة المول التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن سعادته بالكود الإعلامي الذي أصدره المجلس الأعلى للإعلام بشأن حوادث الانتحار.



وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الاثنين: "الانتحار ضد الطبيعة البشرية التي تكون غالبًا متعلقة بالحياة ومتمسكة بها".



وأضاف: "مفيش أغلى عند أي إنسان من حياته، وحياتي مش بتعتي وهي لرب العباد الذي خلقني هو الذي خلقني وهو الذي يقرر متى يسترد وديعته".



وتابع: "من يقوم بالانتحار بيشارك ربنا في الأعمار، وما يحدث هو نوع من الاستسلام واليأس غير المبررين، مشكلتنا أن كل واحد لما بتقابله مشكلة الدنيا بتضلم".



واستطرد: "اسمها دنيا ومعروف إيمانا أنها دار ابتلاء والأخرة هي دار حساب ثم نعيم، إحنا نازلين الدنيا نمتحن وطبيعي تيجي أسئلة صعبة، مش معقول مع كل سؤال صعب أقطع الورقة وأسيب اللجنة واخرج".