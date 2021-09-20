



تلقى نادي الزمالك صدمة مدوية في أزمة منع قيد اللاعبين لفترتين، على خلفية أزمة حسام أشرف لاعب الفريق.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن هناك أزمة بسبب قيد الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، لقيام الزمالك بشرائه من المقاولون العرب نهائيًا واعتباره صفقة جديدة.





الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

وأرسل الزمالك خطابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لكي يستعلم منهم موقف الفريق من قيد الجزيري خاصة وأنه النجم التونسي لعب مع الفريق في الموسم الماضي.





يذكر أن الزمالك ممنوع من قيد الصفقات الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفي الحالي، وهم عمر كمال عبدالواحد ومحمود شبانة وحمدي النقاز.



