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عروض جوية تزيّن سماء جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 08:52 م
الفجر السعودي
شهدت سماء محافظة جدة اليوم عروض جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، وبمشاركة فريق الصقور السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة .
وقامت مجموعة
من الطائرات المقاتلة المتوشحة باللونين الأخضر والأبيض وبالعلم السعودي
بالاستعراض أمام الحضور بالكورنيش الشمالي والواجهة البحرية بطائرات من نوع (F15S، F15C، F15K ، تورنيدو،
تايفون) وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود.