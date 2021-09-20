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عروض جوية تزيّن سماء جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

شهدت سماء محافظة جدة اليوم عروض جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، وبمشاركة فريق الصقور السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة .

وقامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المتوشحة باللونين الأخضر والأبيض وبالعلم السعودي بالاستعراض أمام الحضور بالكورنيش الشمالي والواجهة البحرية بطائرات من نوع (F15S، F15C، F15K ، تورنيدو، تايفون) وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود.

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اليوم الوطني السعودية

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