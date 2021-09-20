عروض جوية تزيّن سماء جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

شهدت سماء محافظة جدة اليوم عروض جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، وبمشاركة فريق الصقور السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة .

وقامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المتوشحة باللونين الأخضر والأبيض وبالعلم السعودي بالاستعراض أمام الحضور بالكورنيش الشمالي والواجهة البحرية بطائرات من نوع (F15S، F15C، F15K ، تورنيدو، تايفون) وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود.