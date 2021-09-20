Advertisements

ذوبان الجليد.. وزيرة البيئة تكشف مخاطر تغير المناخ (فيديو)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 08:54 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
كساب أحمد
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن اتفاق باريس عام 2015 بشأن تغير المناخ نص على المسؤولية المشتركة لمواجهة الانبعاثات الحرارية، معقبة:"الاتفاق نص على ضرورة تطبيق التخفيف والتكيف لمواجهة تغير المناخ"، مشيرة إلى أن الدول النامية لم تسبب في ظاهرة تغير المناخ.

وشددت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، على ضرورة التزام كل دول العالم بشأن مواجهة تغير المناخ، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بسبب الظاهرة، لافتة إلى أن حجم انبعاثات القارة الأفريقية لا يتعدى 5% من حجم انبعاثات العالم، ومع ذلك فهي الأكثر تضررا من الظاهرة.

وأضافت:"قضية تمويل المناخ شائكة جدا، كون الدول المتقدمة لم تستطع توفير الـ 100 مليار دولار المطلوبة"، معربة عن أمنيتها في التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة، يصب في صالح الشعوب النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية.

وأشارت إلى أن تغير المناخ سيؤثر بشكل واضح على الموارد المائية، لذلك فأية قرارات أحادية بشأن الموارد المائية تتعارض مع اتفاقية تغير المناخ، لافتة إلى وجود سيناريوهات بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض لتصل إلى 2 درجة مئوية بزيادة نصف درجة، وهو ما سيؤثر على العديد من القطاعات.

وأوضحت أن مخاطر استمرار ظاهرة تغير المناخ تتمثل في ارتفاع منسوب سطح البحر، وارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الجليد، ما سيؤثر على قطاعي الزراعة والمياه، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة تنفذ اتفاقية المناخ بجدية، فيما يتعلق بالتخفيف وليس التكيف.

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تتعاون مع كافة الدول لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، لافتة إلى أنها ناقشت مع البنك الدولي توفير احتياجات مصر لمواجهة التغير المناخي.

الكلمات المفتاحية

تغير المناخ الزراعه الجليد اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 21 ساعة

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ نصف ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

بعد العروض المغرية.. كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

سموحة لـ"الفجر": نتمسك بضم جوكر الأهلي وننتظر موافقة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات تقليص عقوبة شيكابالا.. مفاجأة جديدة

منذ ساعتين

الكشف عن معلقي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

منذ ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة غير متوقعة من موسيماني في تشكيل الأهلي بالسوبر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة مشروع "دعم التكيف مع تغير المناخ"

نتائج مشاركة وزيرة البيئة في مؤتمر تغير المناخ.. تولي مصر مفاوضات التمويل

قبل قمة الغد.. تعرف على دور مصر الهام في قضية المناخ

الزراعة: سلوك المواطن اليومي له علاقة بالاحتباس الحراري (فيديو)

وزيره البيئة: رئاستنا المشتركة لتحالف التكييف مع المملكة المتحدة من ضمن أهم محاور الحوار

وزيرة البيئة تؤكد أهمية ظاهرة التكيف بالدول العربية خاصة في ظل أزمة المياه

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:10 م

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

09:00 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

04:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements