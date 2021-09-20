الخضر إبراهيم رئيسا لفترة جديدة بنادى دكرنس وصراع ساخن بين الاعضاء





أعلن اليوم الإثنين باب الترشح لإنتخابات نادى دكرنس الرياضى عن الدورة الإنتخابية 2021 / 2025.



وحسم الخضر إبراهيم مقعد الرئاسة بالتزكية لعدم ترشح أى منافسين على نفس المقعد مما يعنى فوزه بفترة رئاسية جديدة بنادى دكرنس الرياضى عن الدورة 2021 / 2025.



كما حسم مقعد أمين الصندوق لصالح محمد حمدى بالتزكية ليستمر فى منصبه أمينا لصندوق نادى دكرنس الرياضى لدورة إنتخابية جديدة.



ولم تحسم مقاعد نائب الرئيس و الأعضاء تحت السن و فوق السن حيث تجرى إنتخابات نادى دكرنس الرياضى يوم الجمعه الموافق 30 سبتمبر.



وفيما يلى السادة المرشحين على المقاعد المقرر إقامة الإنتخابات عليها وجاءت على النحو التالى :



* مقعد نائب رئيس مجلس الادارة

1- تامر أحمد أحمد اسماعيل اسماعيل وشهرته ( تامر اسماعيل )

2-امحمد على محمد على وشهرته ( محمد على بروسكاير )



* مقعد العضو فوق السن

1- أحمد عبدالعظيم محمود البسيونى وشهرته ( أحمد برمه )

2- حمادة على السيد على وشهرته ( حماده شريدة )

3- عادل محمد السيد محمد وشهرته ( عادل السحيتى )

4- عبدالله أحمد على صالح وشهرته ( عبدالله صالح )

5-محمد حسن محمد المنسى وشهرته ( محمد المنسى )

6- يسرى سعد عبدالرحمن وشهرته ( يسرى الجندى )



* مقعد العضوية تحت السن

1- فوزى سمير عز الدين

2-محمود رضا عبدالعزيز

3-محمود محمد حفظى وشهرته ( محمود حفظى )