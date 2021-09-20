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الخضر إبراهيم رئيسا لفترة جديدة بنادى دكرنس وصراع ساخن بين الاعضاء
الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 08:54 م
هيثم حبيب
أعلن اليوم الإثنين باب الترشح لإنتخابات نادى دكرنس الرياضى عن الدورة الإنتخابية 2021 / 2025.
وحسم الخضر إبراهيم مقعد الرئاسة بالتزكية لعدم ترشح أى منافسين على نفس المقعد مما يعنى فوزه بفترة رئاسية جديدة بنادى دكرنس الرياضى عن الدورة 2021 / 2025.
كما حسم مقعد أمين الصندوق لصالح محمد حمدى بالتزكية ليستمر فى منصبه أمينا لصندوق نادى دكرنس الرياضى لدورة إنتخابية جديدة.
ولم تحسم مقاعد نائب الرئيس و الأعضاء تحت السن و فوق السن حيث تجرى إنتخابات نادى دكرنس الرياضى يوم الجمعه الموافق 30 سبتمبر.
وفيما يلى السادة المرشحين على المقاعد المقرر إقامة الإنتخابات عليها وجاءت على النحو التالى :
* مقعد نائب رئيس مجلس الادارة
1- تامر أحمد أحمد اسماعيل اسماعيل وشهرته ( تامر اسماعيل )
2-امحمد على محمد على وشهرته ( محمد على بروسكاير )
* مقعد العضو فوق السن
1- أحمد عبدالعظيم محمود البسيونى وشهرته ( أحمد برمه )
2- حمادة على السيد على وشهرته ( حماده شريدة )
3- عادل محمد السيد محمد وشهرته ( عادل السحيتى )
4- عبدالله أحمد على صالح وشهرته ( عبدالله صالح )
5-محمد حسن محمد المنسى وشهرته ( محمد المنسى )
6- يسرى سعد عبدالرحمن وشهرته ( يسرى الجندى )
* مقعد العضوية تحت السن
1- فوزى سمير عز الدين
2-محمود رضا عبدالعزيز
3-محمود محمد حفظى وشهرته ( محمود حفظى )