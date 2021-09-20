"موانئ أبوظبي" والشركة العامة للموانئ العراقية تعززان التعاون والاستثمار

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للموانئ في العراق بهدف تطوير علاقات التعاون والشراكة في مجال النقل بشكل عام والنقل البحري بشكل خاص، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهم.





حضر توقيع المذكرة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي ناصر حسين الشبلي، وزير النقل العراقي، فيما وقعها الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي؛ والدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي، مدير عام الشركة العامة للموانئ في العراق، وذلك خلال زيارة لوفد عراقي رفيع المستوى برئاسة معالي وزير النقل إلى الدولة.





كما حضر التوقيع كل من سعادة طالب عبدالله بايش، وكيل وزارة النقل الفني بالعراق؛ وسعادة الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة؛ والمهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات؛ وسيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي.





وتمتد مذكرة التفاهم لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد بشكل تلقائي لمدة مماثلة، وتنص على قيام مجموعة موانئ أبوظبي باستطلاع الفرص الاستثمارية وإجراء دراسات الجدوى اللازمة لتنفيذ بنود المذكرة وعلى رأسها دراسة الاستثمار والإدارة والتشغيل في الموانئ والمناطق الاقتصادية وغيرها من البنى التحتية التابعة للشركة العامة للموانئ في العراق، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية مثل شبكات الطرق والسكك الحديدية بهدف ربط ميناء الفاو العراقي بالأسواق المجاورة في الأردن وتركيا، وتمويل جميع دراسات الجدوى المتعلقة بالمذكرة.





وقال معالي سهيل المزروعي : يأتي توقيع مذكرة التفاهم في سياق حرص الدولة وتوجهات قيادتها الرشيدة الرامية إلى تعزيز أواصر العمل المشترك مع الدول العربية الشقيقة، وضمن رؤية وطنية تهدف إلى تطوير القطاعات الاستراتيجية وبناء منظومات عمل تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ومشاركة أفضل التجارب والخبرات ونقلها إلى الأشقاء في جمهورية العراق بما يعزز بناء هيكل اقتصادي متنوع ومستدام.





من جانبه أعرب معالي ناصر حسين الشبلي، وزير النقل العراقي، عن سعادته بانطلاق هذا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تشكل بداية واعدة للتعاون بين الطرفين من شأنها توفير الكثير من الخدمات والدعم مستقبلاً للمستثمرين في البلدين، كما تؤسس لبناء منظومة موانئ عربية قادرة على استيعاب المتطلبات العالمية للقطاع وتتواكب مع الرؤى التنموية الطموحة في البلدين.





بدوره أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي أن توقيع مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع الشركة العامة للموانئ يشكل خطوة محورية في إطار سعينا إلى ترسيخ مكانتنا الإقليمية والعالمية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وقال : نحن على ثقة كبيرة بأن تعاوننا وعملنا المشترك مع الأشقاء العراقيين يؤسس لمستقبل واعد من النجاح والفرص التنموية التي ستعود بالنفع على الطرفين، وتسهم في الوقت نفسه في الارتقاء بمستويات التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية إلى العراق، إلى جانب تطوير منظومة عمل قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في المنطقة بشكل عام.





من جهته أكد سعادة الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة أن السفارة نجحت بتنسيق وعقد الاجتماع بشكل عاجل ما أثمر عن توقيع مذكرة التفاهم التي ستعود بالفائدة على البلدين الشقيقين، مؤكداً نجاح جهود السفارة في تفعيل التعاون بين وزارة النقل في جمهورية العراق ووزارة الطاقة والبنية التحتية ومجموعة موانئ أبوظبي .. وأعرب عن شكره وتقديره للتعاون الذي أبداه الجانب الإماراتي، وأشار إلى وجود تعاون أوسع في المستقبل القريب.





وقال الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي، مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق : يسرنا التوقيع على مذكرة التفاهم مع مؤسسة إماراتية رائدة مثل مجموعة موانئ أبوظبي تتمتع بخبرات كبيرة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية وتمتلك إمكانات هائلة وبنى تحتية متطورة عالمية المستوى، الأمر الذي سيسهم بالتأكيد في تحسين أعمال الموانئ ومنظومة النقل بشكل عام في العراق، ونتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون مع الإمارات بهدف تعزيز المكانة الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي على امتداد سلسلة التوريد العالمية.