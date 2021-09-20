رحيل رونالدو يلقي بظلاله على نتائج يوفنتوس

عندما علم ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس برغبة المهاجم المخضرم كريستيانو رونالدو في الرحيل عن ناديه في الشهر الماضي قال الحياة تستمر لكن حال الفريق الآن ينتقل من سيئ إلى أسوأ بعد خوضه أربع جولات في موسم الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد انتقال النجم البرتغالي، إذ قد انقسم رد الفعل في تورينو على رحيل رونالدو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي فريقه السابق.





ورغم أنه كان على رأس قائمة هدافي النادي في كل موسم أمضاه في صفوفه فإن كثيرين لم يسعدهم وجوده في التشكيلة بالنظر لما كلفه من أموال تتمثل في راتبه الكبير ومطالبه الخاصة بأن يكون دوما الشخص الأهم على أرض الملعب.



