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موجز البرلمان| إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين.. وإقالة مدير مستشفى العباسية

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 09:00 م
موجز البرلمان
موجز البرلمان
عبداللطيف هيبة
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.

ونستعرض أهم ما جاء من أبناء عن مجلس النواب والشيوخ في نشرة " موجز البرلمان" في التالي:

برلماني يطالب بوضع خطة لإقامة صناعات تعتمد على المواد الخام الطبيعية المتاحة

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التجارة والصناعة والمالية، بشأن خطة الدولة في إقامة صناعات تعتمد على المواد الخام الطبيعية المتاحة فى مصر.. لمتابعة القراءة اضغط هنــــــــــــــــــا

برلماني: إقالة مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية دليل على يقظة الحكومة

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التحيه والشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب الإحاطة حول الاستيلاء على أرض مستشفي العباسية بالمخالفة للدستور والقوانين، مما تسبب في إقالة مدير مستشفي العباسية للصحة النفسية لهذا السبب.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

برلمانية: إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين بالخارج تمد جسور الثقة

ثمنت النائب إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، قرار وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين المقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات، مؤكدًا أن هذه الخطوة مهمه للغاية الأن خاصة في ظل خطة الدولة لدعم المصريين بالخارج.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

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