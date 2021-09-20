رئيس وزراء لبنان: المحادثات مع صندوق النقد ضرورة وليست خيارا

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، في تصريحات صحفية، إن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي ضرورة لإخراج البلاد من أزمتها المالية : "بدأنا مع صندوق النقد الدولي.. هذا ليس خيارا نحن مضطرون أن نمر بهذا الخيار".





وأشار نجيب ميقاتي إلى أن "الأموال التي وصلتنا من صندوق النقد لن يصرف منها دولارا واحدا إلا ضمن خطة واضحة وسوف تعرض على مجلس النواب".





وأكد ميقاتي ، بعد جلسة مطولة للبرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة، على أهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي.





وتابع : "سأعمل جاهداً لإعادة تحديد الحدود البحرية بطريقة علمية"، مضيفا "نسعى لإعادة الإعمار وإعادة تأهيل مرفأ بيروت من خلال مناقصات شفافة".



