Advertisements

رئيس وزراء لبنان: المحادثات مع صندوق النقد ضرورة وليست خيارا

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، في تصريحات صحفية، إن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي ضرورة لإخراج البلاد من أزمتها المالية: "بدأنا مع صندوق النقد الدولي.. هذا ليس خيارا نحن مضطرون أن نمر بهذا الخيار".

وأشار نجيب ميقاتي إلى أن "الأموال التي وصلتنا من صندوق النقد لن يصرف منها دولارا واحدا إلا ضمن خطة واضحة وسوف تعرض على مجلس النواب".

وأكد ميقاتي، بعد جلسة مطولة للبرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة،  على أهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وتابع : "سأعمل جاهداً لإعادة تحديد الحدود البحرية بطريقة علمية"، مضيفا "نسعى لإعادة الإعمار وإعادة تأهيل مرفأ بيروت من خلال مناقصات شفافة".

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني، أن الوضع المعيشي صعب ولن يكون هناك "مساعدات إنتخابية" بل ستكون التقديمات للمحتاجين.

الكلمات المفتاحية

نجيب ميقاتي لبنان صندوق النقد رئيس الوزراء اللبناني الازمة اللبنانية

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة غير متوقعة من موسيماني في تشكيل الأهلي بالسوبر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ 35 دقيقة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن معلقي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة لـ"الفجر": نتمسك بضم جوكر الأهلي وننتظر موافقة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

بعد العروض المغرية.. كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

تطورات تقليص عقوبة شيكابالا.. مفاجأة جديدة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

ميقاتي: السعودية ستمد يد العون للبنان

رئيس وزراء لبنان من جدة: السعودية ستمد يد العون إلى بيروت

ميقاتي: السلطات الجمركية خلال فترة رئاسة الحكومة رفضت دخول شحنة المتفجرات إلى المرفأ

أبو الغيط يُجري اتصالا هاتفيا بـ"ميقاتي" ويؤكد دعمه في مهمته

أمريكا تدعو نجيب ميقاتي إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة سريعا

الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت| أزمات تعصف باللبنانيين.. ومحلل سياسي: الحكومة المستقلة الحل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:10 م

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

09:00 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

04:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements