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ضمن "حياة كريمة".. الكشف على 1747 مواطنا بكفر الشيخ

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 09:04 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ قافلة طبية بقرية المجاز الشرقي التابعة لمركز الحامول لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيدًا لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة ضمت 12 عيادات لعدد 10 تخصصات من تخصصات " الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والتوليد والرمد والجراحة العامة والأنف والأذن والأسنان " إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، إذ شهدت القافلة إقبال كبير من أهالى القرية.

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على عدد 1747 متردد وخضوع عدد 90 مريض للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وذلك بالإضافه إلى عمل التحاليل الطبية لعدد 140 مريض وعمل تقارير طبية لعدد 4 مرضى وتحويل 46 مريض لأقرب مستشفى لإستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

ويأتي ذلك إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 1127 زائر.

كما توجهت الدكتورة سوسن سلام بالشكر للإدارة الصحية بالحامول ولإدارة مستشفى الحامول المركزي لتعاونهم الكريم في توفير بعض التخصصات لإتمام إقامة القافلة الطبية على الوجه الأمثل.

الكلمات المفتاحية

كفر الشيخ حياة كريمة الانف والاذن

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