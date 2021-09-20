تطوير شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 2 مليون جنيه في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بأنحاء المحافظة لتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى2 مليون و400 ألف جنيه، برعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء.



وأكد المحافظ على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، كما شدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.



وأوضح المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمحافظة، انه تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط بمركز ومدينة الرياض التى شملت " مغذيات الوزارية ومغذى المجد 55 والناصرية بإحلال 58 برج وعمود و2طن موصلات بتكلفة 650 ألف جنيه، وانشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بمركز ومدينة الحامول وشملت انشاء نقطة جديدة بكوبري المرور لتحسين الجهد بالمنطقة وتركيب محول بكشك ب 6 أعمدة و2000متر موصلات معزولة بتكلفة 250 ألف جنيه، لرفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها تم التنفيذ طبقًا لأحدث المواصفات الفنية.



وأضافت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، مما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل وكذلك تحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين، وتم رفع قدرات المحولات والتي شملت " تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الاحمال ل 12محول بصرف 2 محول و500 ك.ف.أ و2 محول و300ك.ف.أ بمركز ومدينة البرلس بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.