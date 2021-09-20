التموين: نضخ 246 ألف طن منتجات غذائية شهريا





صرح أحمد حسنين، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تهدف إلى توفير الغذاء بشكل آمن للمواطنين حيث يتم توفير عدد 246 ألف طن منتجات غذائية شهريا بإجمالي 4 مليون طن سنويا وتقوم الشركة بالتعاقد على 16 ألف سلعة دائمة وتسعى الشركة إلى إنشاء مركز آخر لتطوير وسلامة الغذاء في الوجه القبلي لتغطية كافة أنحاد الجمهورية.





وفي السياق ذاته، وافتتح علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مركز تطوير وسلامة الغذاء بمدينة قها بمحافظة القليوبية على مساحة 3.600 ألف متر وبتكلفة تطوير تصل إلى 90 مليون جنيه.





وأوضح المصيلحي، أن المركز يعد أول مركزا اقليميا لتغطية 27 محافظة ، ويقدم 975 نوع من التحاليل الذي تستغرق فحصها يوم واحد، بتكلفة تتراوح من 25 جنيها الى 1500 جنيها.