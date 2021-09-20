Advertisements

الرجاء يهزم دلفي استعدادا لحرس الحدود

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


في إطار إستعدادات الرجاء المطروحي للموسم الجديد نجح الفريق المطروحي فب الفوز وديا علي فريق دلفي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم .

سجل ثلاثية الرجاء لاعب الفريق أحمد مانجا أحد الصفقات الجديدة هذا الموسم.

وخلال فترة إعداده خاض الفريق عدد من المباريات الودية حيث نجح في الفوز علي فريق شركة ميدو بأربعة أهداف مقابل هدفين، والفوز علي بدر بهدفين مقابل هدف، والفوز علي بروكسي بهدف.

وخسر الفريق في ثلاث مباريات من فاركو 1/3، ومن مياة البحيرة بهدف نظيف، وخسر من بلبيس أيضا بهدف، وخسر من سموحة 0/4.

يذكر أن الفريق المطروحي قد أوقعته القرعة في مواجهه حرس الحدود في أولي مبارياته بالمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني في الثلاثين من سبتمبر الجاري.

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تقليص عقوبة شيكابالا.. مفاجأة جديدة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة غير متوقعة من موسيماني في تشكيل الأهلي بالسوبر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

سموحة لـ"الفجر": نتمسك بضم جوكر الأهلي وننتظر موافقة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن معلقي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

منذ ساعة و 8 دقيقة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ 35 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد العروض المغرية.. كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:10 م

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

09:00 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

04:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements