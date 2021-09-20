الرجاء يهزم دلفي استعدادا لحرس الحدود





في إطار إستعدادات الرجاء المطروحي للموسم الجديد نجح الفريق المطروحي فب الفوز وديا علي فريق دلفي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم .



سجل ثلاثية الرجاء لاعب الفريق أحمد مانجا أحد الصفقات الجديدة هذا الموسم.



وخلال فترة إعداده خاض الفريق عدد من المباريات الودية حيث نجح في الفوز علي فريق شركة ميدو بأربعة أهداف مقابل هدفين، والفوز علي بدر بهدفين مقابل هدف، والفوز علي بروكسي بهدف.



وخسر الفريق في ثلاث مباريات من فاركو 1/3، ومن مياة البحيرة بهدف نظيف، وخسر من بلبيس أيضا بهدف، وخسر من سموحة 0/4.



يذكر أن الفريق المطروحي قد أوقعته القرعة في مواجهه حرس الحدود في أولي مبارياته بالمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني في الثلاثين من سبتمبر الجاري.