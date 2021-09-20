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تعرف على القنوات الناقله لمباراة الأهلي ضد الجيش ومعلقي اللقاء

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:30 م
الاهلي وطلائع الجيش
الاهلي وطلائع الجيش
محمد الصو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لمواجهة طلائع الجيش في كأس السوبر المصري. 
 
ويستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة الفريقين، حيث يلعب الأهلي المواجهة وهو بطل الدوري وكأس مصر الموسم قبل الماضي، فيما يخوض الجيش اللقاء بصفته وصيف كأس مصر. 
 
موعد مباراة الأهلي ضد الجيش 
 
 
ومن المقرر أن تقام المباراة بطاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال، في تمام الساعة السابعة مساء غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. 
 
القنوات الناقله لمباراة الأهلي ضد الجيش وملعقي اللقاء 
 
 
وأعلنت قنوات أون تايم سبورت، عن نقل المباراة بشكل حصري عبر قنواتها، مع تعيين كل من محمد الكواليني بالقناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف بالقناة الصوتية الثانية للتعليق على المباراة.

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