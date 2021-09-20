وزير التعليم عن كثافة الفصول: "العدد أكبر من الأماكن"



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن حل أزمة كثافة الفصول يحتاج إلى 100 مليار جنيه، منوها بأن عدد من يدخلون المنظومة التعليمية يزداد سنويا، معلقا: "وهذا من تبعات الزيادة السكانية".



وأضاف أن مستوى كثافة الفصول في محافظات الصعيد أفضل من الدلتا، وكذلك الطالب في محافظات الجنوب أكثر التزاما، منوها بأن متوسط كثافة الفصول تصل إلى 35 طالبا.



وتابع: "لسه في فصول بها 50 طالب.. ونحاول نتحايل على الأمر، وده بسبب أن العدد أكبر من الأماكن"، فضلا عن أن هناك طلبات للنقل بين المدارس، وأغلب الطلبات تكون نقل فوق الكثافة".



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك جهد كبير يبذله العاملون في الوزارة لتوفير كل ما يحتاجه الطلاب، مضيفا أنهم يبنون 15 ألف فصل سنويا، فضلا عن إضافة الفصول الذكية ولكن يظل عدد الطلاب أكبر من المتوفر.