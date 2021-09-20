لعنة الإصابات تضرب مانشستر سيتي





تواصل لعنة الاصابات مطاردة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك قبل أسبوع من مواجهات هامة للفريق، بعد أنباء أشارت إلى حاجة لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان للعلاج.

وذكرت وكالة (بي ايه ميديا) البريطانية أن الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق، أشار إلى حاجة اللاعب للعلاج عقب مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون يوم السبت الماضي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وافتقد جوارديولا بالفعل لخدمات كل من جون ستونز وإيميريك لابورت ورودري وأوليكساندر زينشينكو، وذلك في مواجهة ساوثهامبتون.

ويدخل سيتي في سلسلة من المواجهات القوية في الفترة المقبلة، حيث سيواجه تشيلسي يوم 25 من سبتمبر الجاري في بطولة الدوري، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 28 من الشهر ذاته في دوري أبطال أوروبا، ثم يعود لبطولة الدوري حيث يلعب مع ليفربول يوم الثالث من أكتوبر، وذلك في غضون تسعة أيام فقط، لكنه سيستضيف فريق وايكومب في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة غدا الثلاثاء.

وأكد جوارديولا وجود قائمة طويلة من المصابين في الفريق، للدرجة التي سيضطر معها للعب ببعض اللاعبين الشبان وذلك حينما يبدأ حملة الدفاع عن لقبه أمام فريق الدرجة الثالثة.

وأوضح: "ليس لدي بديل آخر، سنلعب بمجموعة من اللاعبين الشباب مع بعض لاعبي الفريق الأول، لكن هناك بعض اللاعبين الذين يجب أن ينالوا قسطا من الراحة استعدادا للمباريات الثلاث المقبلة".

وتابع جوارديولا: "القليل من لاعبي الأكاديمية سيلعبون في المباراة لأن جون ستونز وإيميريك لابورت وزينشنكو ورودري وأعتقد جوندوجان كذلك، مصابون".

وقال المدرب الإسباني: "سنرى لأنه ليس لدينا أربعة أو خمسة أيام للتحضير واختيار التشكيل الجيد ، لكنها فرصة للاعبي الأكاديمية، هذا سبب وجودهم هنا".

وأضاف: "سنلعب الآن في بطولة كأس الرابطة، سنرى عدد اللاعبين الذي سيتعافون من الإصابة في الأيام المقبلة، لأننا في وضع صعب في الوقت الحالي وسنسافر إلى لندن وباريس وليفربول لأداء مباريات جيدة".

وجاءت إصابة الثنائي رودري وزينشنكو، لتداهم الفريق قبل مواجهة ساوثهامبتون، فيما قال جوارديولا إنه لا يعرف المدة التي سيغيبها اللاعبان، بينما تحوم الشكوك حول سفر الثنائي ستونز ولابورت مع الفريق لمواجهة تشيلسي هذا الاسبوع".

كما استبعد جوارديولا، الثنائي روبن دياز وجواو كانسيلو لأنهما لعبا كل دقيقة مع الفريق في جميع المباريات هذا الموسم حتى الآن.

وتواجد كل من البلجيكي كيفن دي بروين وفيل فودين والإسباني فيران توريس والجزائري رياض محر، على مقاعد بدلاء الفريق أمام ساوثهامبتون، كما أنهم من المحتمل تواجدهم مع الفريق أمام وايكومب، لكن نجوم أكاديمية سيتي مثل لوك مبيتي وجوشوا ويلسون إيسبراند وروميو لافيا وكول بالمر وليام ديلاب وجيمس ماكتي وسام إيدوزي سيتنافسون على حجز مقعد أساسي في المباراة.