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بسيوني يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:10 م
طلائع الجيش
طلائع الجيش
علي نبوي
أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

وشهدت قائمة طلائع الجيش ظهور عددًا من الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وضمت القائمة كلًا من :-

محمد بسام - محمد شعبان - خالد سطوحي - علي الفيل - محمد سمير - محمد عاطف - حسن مجدي - أحمد هاني - محمد ناصف - عمرو السيسي - مهند لاشين - ميدو جابر - أحمد سمير - أحمد زولا -  محمد الصباحي - كريم الطيب - مصطفى الزناري - محمد شحاتة - عبد الرحمن شيكا - محمد الجويني.

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نهائي كأس السوبر المصري طلائع الجيش بسيوني

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