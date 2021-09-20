نائب بالشيوخ: مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر تغير المناخ مهم لمصر

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفريق ركن محمد علي المقدشي وزير دفاع الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبمشاركة السفير اليمني بالقاهرة محمد علي مارم.



وقال "حسين" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على فضائية "دي أم سي" اليوم الاثنين، إن مصر لديها موقف عربي ضد التوتر والتدخل، مؤكدًا على سعي الدولة المصرية لحل الأزمة اليمنية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى من أجل إنهاء مثل هذه الأزمات التي تمثل استنزافًا للدول العربية ومقدراتها في حروب عربية عربية.



وأكد على أهمية مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر التنمية المستدامة وكلمته أمام الأمم المتحدة وتطلع الدولة المصرية لأن يتم عقد مؤتمر تغير المناخ القادم في مصر وهذا سيكون مهم للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن العالم الثالث وأفريقيا هو الضحية لتغير المناخ ولاسيما ولابد أن يكون هناك موقف دولي مستنير ومتقدم لعبور هذه الدول لهذه الأزمة.