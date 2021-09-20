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وزير التعليم عن المصروفات المدرسية: "اللي مش هيدفع لن يتسلم الكتب"

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:15 م
وزير التعليم
وزير التعليم
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة مهتمة جدا أن يكون العام الدراسي الجديد نظامي وحضور يومي للطلاب، ولهذا توجهت الدولة لتطعيم العاملين في منظومة التعليم من معلمين وإداريين.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن المدارس ليس لها صلاحية تحديد هل الطلاب يتوجهون للمدرسة أم استكماله "أونلاين"، مضيفا: "الدولة اللي هتاخد القرار.. والمدرسة اللي هتقفل من نفسها هتعاقب".

وعن المصروفات الدراسية، عقب، "المصروفات الدراسية بتطلع بقرار حكومي من يوم ما اتولدت"، منوها بأن 50% من طلاب المدارس الحكومية معفيين من دفع المصروفات".

وأضاف: "لا ينبغي أن نتكلم عن المصروفات كل سنة وكأنه شيىء عيب.. واللي مش هيدفع الـ 200 جنيه مصروفات مش هياخد الكتب، الكلام واضح".

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم المصروفات المدرسية الكتب

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