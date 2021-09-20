لميس الحديدي: الطلاق الشفهي كلمة بتخربت بيوت

وصفت الاعلامية لميس الحديدي، أزمة "الطلاق الشفوي" بالكلمة التي تتسبب في خراب البيوت، والتي تدفع الضحايا من النساء للبحث عن حقوقهن، قائلة: "كلمة بتخرب البيوت، كلمة بسيطة تخرب بيت، وتخلي الست تلف حوالين نفسها، تدور على ورقة تاخد بيها حقها".



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامجه "كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين،: "هذه القضية تحدث عنها رئيس الدولة نفسه، وكيف يكون بوسعنا الموازنة بين استخدام صحيح لنصوص الدين، وبين إستخدامها كمعول للهروب من الواجبات"



وأضافت: "ربما يأتي يومًا ويحدث ان يتم علاج مشكلة الطلاق الشفوي، كما ذكر الرئيس وقال أنه من حق الدولة توثيق الطلاق ضمن قانون الاحوال الشخصية، ونتمنى من النواب أن يضمن ذلك ما ينفعش الست تدور على ورقة، وتفضل كعب داير عشان بس تقدر تاخد نفقتها ونفقة اولادها ".

