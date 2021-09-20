فنانة ليبية: مصر تشهد تنمية وتطوير غير مسبوقة (فيديو)

قالت الفنانة الليبية خدوجة صبري، صاحبة مبادرة عمل فني يجمع جميع الفنانين، إن مصر تشهد تنمية وتطوير غير مسبوقة، مشيرة إلى أنها لم تزر مصر منذ 6 شهور، وعندما جاءت وجدت الكثير من المنشئات والكباري التي حدثت، معقبة: "لما بمشي في مصر بقول امتى حصلت هذه الأمور، المصريين على قلب رجل واحد، ولا يهمهم أي شيء إلا مصر".



وتابعت "صبري"، خلال حوارها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الاثنين، أن الاستقرار بدأ يعود إلى ليبيا، ولكنها ما زالت تعاني من بعض المشاكل مثل انقطاع التيار الكهربائي، ولكن بعد الانتخابات من المتوقع أن يعود كل شيء إلى ما كان عليه.



ولفتت إلى أن اللهجة العربية مفهومة بالنسبة للعرب، وتعتبر أخف من باقي لهجات دول المغرب العربي، معقبة: "اللهجة الليبية طالما بهدوء تفهم من العرب".

