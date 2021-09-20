بروايتها الأولى "سوناري".. الكاتبة أسماء الريس تشارك في معرض الكتاب ببورسعيد

شاركت الكاتبة أسماء الريس، بروايتها الأولى "سوناري" في معرض الكتاب في دورته الرابعة ببورسعيد، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وشهد إحدى صالات عرض الكتب بالمعرض، زحاما من قبل الزوار، وإذ بابنة بورسعيد الكاتبة أسماء الريس تقف بين الحاضرين، لتوقيع كتابها الأول بالمعرض.





وقالت الكاتبة، في تصريحات خاصة إلى الفجر: "أنا من مواليد محافظة بورسعيد عام 1986، حاصلة على بكالوريوس علوم زراعية، و لدي عدة إصدارات إليكترونية: بين عالمين وعشاء مع أنوبيس ولي مجموعة من القصص القصيرة والروايات: شيطان الأن، دمُى الشيطان، سمان بلا خريف، الكمين".





وتابعت أسماء الريس: "وأخيرا صدرت لي أولى أعمالي الورقية "سوناري" والتي كانت على قائمة الروايات الأكثر مبيعا، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021".





واستكملت: "سوناري قصة طفلٌ تلاطمت روحُه واحتارت بين نور ألفتْه وظلامٍ عليه الجذور فرضتْه، وآلةٌ موسيقية مَن يعزف لحنَها تطارده لعنةٌ بأنفاسه دقَّ أبوابَها، وصندوقٌ في باطن الأرض مدفونٌ يأبى أن يبوح بأنين روحٍ بداخله، حفظت وبالظُّلم غلت تنتظر في ثبوتٍ خلاصًا من رب الملك والملكوت، والأحبة الأحداث لتكُشفت أسرار، وأُسدل الستار، ليست نهاية ولكنها مجرد بداية سيمفونية حياة ستعزف، وما عليك إلا الإنصات".





وأوضحت الكاتبة، أن بداية الرواية قوية ومشوقة تجد نفسك أثناء القراءة تائه بين الكلمات، تسأل نفسك أهو فيلم أجنبي خيالي أسطورة من أساطيرهم فتندهش أن شخصية من شخصيات الرواية طرح نفس السؤال!.



