إخماد حريق هائل في أرض زراعية بالصف

اندلع حريق هائل في قطعة أرض زراعية بمركز الصف جنوب الجيزة، مساء الاثنين، وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد النيران، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة من قطعة أرض زراعية بالقرب من أحدى المدارس، بمركز الصف.



دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب مدعومين بلودر تابع لمجلس المدينة.



لم يقف الأهالي مكتوفي الأيدي، استعانوا بسيارة مياه ليصل إجمالي الخزانات المستخدمة إلى ثلاثة في ظل ارتفاع ألسنة اللهب وأدخنة شكلت سحابة بيضاء غطست سماء المنطقة.



أمكن محاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق الذي شب في كمية من البوص بأرض زراعية دون وقوع إصابات.