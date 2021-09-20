أحمد موسى يكشف عقوبة إلقاء القمامة بالترع (فيديو)

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الأهالي بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في مياه الترع والأنهار، مؤكدا أنه هذا لا يحدث في أي مكان حول العالم.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن هناك ندرة في المياه بكل دور القارة، ولذا يجب علينا المحافظة على المياه، لافتَا إلى أنه تلقى عددًا من الشكاوى عن أشخاص يلقون القمامة في الترع.



