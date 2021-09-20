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أحمد موسى يكشف عقوبة إلقاء القمامة بالترع (فيديو)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:24 م
أحمد موسى
أحمد موسى
كساب أحمد
ناشد الإعلامي أحمد موسى، الأهالي بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في مياه الترع والأنهار، مؤكدا أنه هذا لا يحدث في أي مكان حول العالم.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن هناك ندرة في المياه بكل دور القارة، ولذا يجب علينا المحافظة على المياه، لافتَا إلى أنه تلقى عددًا من الشكاوى عن أشخاص يلقون القمامة في الترع.

وتابع: "أرجوكم هذا أمر خطير، وهناك عقوبات تصل للحبس لمن يفعل هذا"، مشيرًا إلى أن التبطين يوفر المياه وحافظ عليها من الإهدار، ويوفر مياه نظيفة للمزروعات ومن أجل المحاصيل والأغذية التي يتناولها المواطن، معقبًا:"لو شوفت حتى بيرمي القمامة في الترع قوله عيب"".

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بوابة الفجر القاء القمامة بالترع الفجر احمد موسى

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