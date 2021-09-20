الولايات المتحدة وبريطانيا تناقشان تعزيز التجارة الثنائية وروابط الاستثمار





قال مكتب الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي اليوم الاثنين إنها ونظيرتها البريطانية الجديدة اتفقتا على العمل لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.





وأضاف البيان أن تاي أكدت خلال اجتماع افتراضي مع وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان "تعهدها بتعميق التجارة الثنائية وروابط الاستثمار" بين البلدين المتحالفين.





وقال البيان إن تاي ناقشت المراجعة الجارية للجولات السابقة من المحادثات الرامية إلى اتفاقية للتجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لكنه لم يقدم أي إشارة إلى مسار للسير قدما.





وقال أيضا إن تاي وتريفيليان اتفقتا على مواصلة المناقشات بين الولايات المتحدة وبريطانيا الهادفة لمعالجة الممارسات المشوهة للأسواق من جانب الصين واقتصادات أخرى لا تلتزم بقواعد السوق.



