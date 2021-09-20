Advertisements

الولايات المتحدة وبريطانيا تناقشان تعزيز التجارة الثنائية وروابط الاستثمار

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر

قال مكتب الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي اليوم الاثنين إنها ونظيرتها البريطانية الجديدة اتفقتا على العمل لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف البيان أن تاي أكدت خلال اجتماع افتراضي مع وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان "تعهدها بتعميق التجارة الثنائية وروابط الاستثمار" بين البلدين المتحالفين.

وقال البيان إن تاي ناقشت المراجعة الجارية للجولات السابقة من المحادثات الرامية إلى اتفاقية للتجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لكنه لم يقدم أي إشارة إلى مسار للسير قدما.

وقال أيضا إن تاي وتريفيليان اتفقتا على مواصلة المناقشات بين الولايات المتحدة وبريطانيا الهادفة لمعالجة الممارسات المشوهة للأسواق من جانب الصين واقتصادات أخرى لا تلتزم بقواعد السوق.

أخبار تهمك

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ 8 دقائق

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة غير متوقعة من موسيماني في تشكيل الأهلي بالسوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ ساعتين

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض عودة الهداف

منذ ساعة و نصف

بسيوني يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات تقليص عقوبة شيكابالا.. مفاجأة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ يوم

الاتفاق تم.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد "المهاري"

منذ ساعة

سموحة لـ"الفجر": نتمسك بضم جوكر الأهلي وننتظر موافقة موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ ساعتين و 53 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

08:10 م

بسيوني يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

10:10 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements