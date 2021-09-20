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ثلاث وديات تجهيز الداخلية قبل افتتاح القسم الثاني

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
نورهان فضل


قرر الجهاز الفني لفريق الداخلية بقيادة سيد عيد، خوض ثلاث مباريات ودية، وذلك في إطار استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره بني سويف والنجوم واتحاد الشرطة، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين .

وخاض فريق الداخلية عدة مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد الجديدة حيث فاز على النصر الكويتي 2/1 وخسر من العبور 2/1 وتعادل مع حرس الحدود 0/0 ومع بنها 1/1 وتغلب الداخلية على اتحاد الشرطة 0/2، وتعادل مع بلدية المحلة 1/1، وفاز على ألماظة 0/3، فاز على فريق أسوان 0/1 .

وتضم قائمة الفريق الأولي كلا من : رضا السيد، محمود حمدي، طارق الكومي، محمود شديد، سمير فكري، محمود طلعت، مؤمن عاطف، محمود عبد للحكيم، إسماعيل بامبا، أسامة كاچو، هارون إسماعيل، مصطفى ابراهيم، أحمد الامور، عبدالعزيز السيد، كريم مواليد 99.

وتعاقد فريق الداخلية مع خمس لاعبين وهم: بركات حجاج، محمد جمال حارس مرمى، أحمد كمال لاعب بتروجيت، وثنائي غزل المحلة محمد سامي، محمد حمدان .

ومن المقرر أن يلتقي الداخلية مع بتروجت في افتتاح الموسم الجديد على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية .

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