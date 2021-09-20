ما حقيقة اصطدام كويكب ضخم بمدار الأرض؟ أستاذ فلكي يُجيب (فيديو)

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ العلوم الفلكي، حقيقة اصطدام كويكب ضخم بمدار الأرض اليوم الاثنين.



وقال "تادرس" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين: "من النادر خروج أي كويكب عن مداره بسبب سرعته، وهذه حالات نادرة جدًا، ولا يوجد أي كويكب في مسار تصادمي مع الأرض".



وأضاف "المدارات متداخلة ومتقاطعة مع بعضها وهذا التصادم احتماله ضعيف، والمسافة بين هذه المدارات مماثلة للمسافة بين الأرض والقمر، والقمر على مسافة 385 ألف كيلو متر من الأرض".



وتابع "التحذيرات التي خرجت من العلماء من وكالة ناسا هي عبارة عن افتراضات لما يمكن أن يحدث عند حدوث مثل هذا التصادم، وهي عبارة عن تقديرات وحسابات احتمالية، وتأثيرها لا يكون مدمر للكوكب كله".