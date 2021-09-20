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رومانيا تسجل 3342 إصابة و78 وفاة بكورونا

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
وكالات
 أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، اليوم الإثنين، تسجيل 3342 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و152 ألفًا و52 مُصابًا على مستوى البلاد.


وذكرت وزارة الصحة الرومانية، في بيان لها أوردته صحيفة "رومانيا جورنال"، أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 35 ألفًا و592 حالة وفاة عقب تسجيل 78 وفاة جديدة على مدار أمس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ الآن مليونًا و79 ألفًا و814 شخصًا على مستوى البلاد، مُشيرة إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات إثر الإصابة بكورونا 7884 حالة من بينها 952 حالة تم وضعها في حدات العناية المركزة.

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