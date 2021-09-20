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طريقة التسجيل لتلقي لقاح كورونا للعاملين بوزارة التربية والتعليم

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:37 م
لقاح كورونا للعاملين بوزارة التربية والتعليم
لقاح كورونا للعاملين بوزارة التربية والتعليم
قامت وزارة الصحة والسكان، بالإعلان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة التسجيل لتلقي لقاح كورونا للعاملين بوزارة التربية والتعليم، حيث يستمر تسجيلهم وتلقيهم للقاح حتى سبتمبر الحالي، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

خطوات تلقي العاملين بوزارتي "التعليم" لقاحات كورونا
وأوضحت الوزارة أن الأمر يبدأ بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على لقاح كورونا، لتلقي اللقاح في مراكز التطعيمات الموزعة على مستوى الجمهورية، ثم تصل رسالة تحديد الموعد ومكان التطعيم، خلال 72 ساعة من التسجيل، لافتة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات لتسليم الجرعات التي يحتاجونها لتطعيم العاملين في جامعاتهم، والطلاب، وجاءت الخطوات كالتالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل لقاح فيروس كورونا.

- الضغط على التسجيل لطلب اللقاح.

- اختيار فئات أخرى.

- تعبئة استمارة البيانات الشخصية بالبيانات المطلوبة.

- اختيار العاملين بوزارة التربية والتعليم في خانة الوظيفة.

- استكمال باقي الخطوات المطلوب للتسجيل، والحصول على رسالة إتمام التسجيل بنجاح.

وكانت وزارة الصحة أعلنت صباح اليوم، استقبال 546 ألفًا و400 جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازينكا، مقدمة من الحكومة الفرنسية، على دفعتين وصلت إحداهما الجمعة الماضي والأخرى أمس السبت، بمطار القاهرة الدولي، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

جاء ذلك في ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فالدولة المصرية لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة، على أن يتم توزيع  الشحنة التي تم استقبالها من لقاح أسترازينكا على مراكز التطعيم البالغ عددها 781 مركزًا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية. 

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