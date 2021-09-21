مؤلف تقرير التنمية البشرية 2021: أعمار سيدات مصر فوق المعدل العالمي (فيديو)

قال الدكتور خالد زكريا، المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، إن من بين أهم المؤشرات التي تطرق إليها التقرير هو مؤشر العمر المتوقع للشخص عند ولادته، لافتا إلى أن أعمار السيدات في مصر أطول من أعمار الرجال، وكذلك فوق المتوسط العالمي للعمر المتوقع للسيدات أيضًا.





وأضاف "زكريا"، خلال حواره مع الإعلامي معتز عبدالفتاح، ببرنامج "تحت الشمس"، المذاع على فضائية "الشمس"، مساء الإثنين: "العمر المتوقع للسيدات في مصر يتخطى 74 عاما، والمتوسط العالمي لأعمار السيدات هو 72 عاما".



