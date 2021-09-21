طبيب: تطعيم الأطفال بلقاح كورونا واجب

قال الدكتور أحمد السعيد يونس، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، إنه لابد من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا، حيث إنهم يمرضون بكورونا ويتسببون في نقل العدوى لغيرهم.





وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه حال توفير كميات من اللقاحات كافية بعد تطعيم الكبار يجب العمل على تطعيم الأطفال، حيث يمكن البدء في تطعيم الأطفال من عمر 5 سنوات، معلقًا: "الأولوية للكبار ولو توفر لقاح يجب أن نطعم الأطفال".



