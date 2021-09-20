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عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:55 م
كومان
كومان
الفجر الرياضي

تعرض برشلونة لتعادل مفاجئ وغير متوقع على أرضه ووسط جماهيره على ملعب كامب نو أمام غرناطة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسقط الفريق الكتالوني في فخ أمام غرناطة بهدف لكل منهما  سجل هدف الضيوف دومينغوس دوارتي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وأحرز اراخوا هدف البرسا في الدقيقة 90.

وفجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة حيث أكدت بأن خوان لابورتا رئيس النادي يدرس إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.

ورفع رصيد برشلونة بعد هذا التعادل إلى النقطة 8 في المركز السابع، فيما رفع غرناطة رصيده إلى ٣ نقاط في المركز السابع  عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

الكلمات المفتاحية

لابورتا كومان رشلونة برشلونة الدوري الإسباني

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