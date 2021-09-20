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العملات المشفرة تتراجع مع اتساع موجة مبيعات في الأسواق

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر

هوت أسعار العملات المشفرة اليوم الاثنين مع امتداد المخاوف بشأن  المخاطر التي تشكلها مشاكل العملاق العقاري الصيني إيفرجراند على الاقتصاد العالمي إلى الأسواق.

وهبطت البتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، بما يزيد على ثمانية في المئة إلى 42 ألف و453 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ السابع من أغسطس آب، قبل أن تقلص خسائرها إلى سبعة بالمئة.

وفي السادس عشر من سبتمبر أيلول سجلت بتكوين أعلى مستوى في حوالي أربعة أشهر فوق 52 ألف دولار.

وهوت إيثر، منافستها الأصغر، بأكثر من عشرة بالمئة إلى أقل من ثلاثة آلاف دولار للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس آب.

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