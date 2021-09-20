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أسعار النفط تهبط مع تفادي المستثمرين المخاطر وارتفاع الدولار

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر

هبطت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الاثنين مع اقبال المستثمرين بشكل متزايد على تفادي المخاطر التي ألحقت ضررا بأسواق الأسهم وعززت الدولار الأميركي،

وهو ما يجعل الخام أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.42 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 73.92 دولار للبرميل بع أن هوت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 73.52 دولار.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار، أو 2.3 بالمئة، لتغلق عند 70.29 دولار للبرميل بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى مستوى أكثر انخفاضا عند 69.86 دولار.

وارتفع الدولار، الذي ينظر إليه على أنه ملاذ آمن، بفعل مخاوف حيال إفلاس محتمل لعملاق التطوير العقاري الصيني إيفرجراند أثارت ذعرا في أسواق الأسهم بينما ينتظر المستثمرون خطوة أخرى من الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع نحو تخفيف برنامجه التحفيزي.

ومع هذا فإن النفط تلقى بعض الدعم من علامات على أن بعض إنتاج الخام الأميركي من خليج المكسيك سيبقى متوقفا لأشهر بسبب خسائر ناتجة عن عواصف.

ويتوقع أرتيم أبراموف محلل الطاقة في رايستاد أن الإنتاج المتوقف سيحجب ما بين 200 ألف إلى 250 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط من خليج المكسيك لبضعة أشهر. ويساهم الخليج بحوالي 16 بالمئة من إنتاج النفط الأمريكي، أو 1.8 مليون برميل يوميا.

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