لهذا السبب.. إلهام شاهين تهنئ هاني شاكر

حرصت الفنانة إلهام شاهين علي تهنئة الفنان هاني شاكر،لتكريمه على جائزة سفير الحضارة المصرية في مهرجان الدراما العربية،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت "شاهين" صورة تجمعها مع الفنان هاني شاكر،وعلقت عليها قائلة:" مبروك تكريم النجم المشرف هاني شاكر جائزة سفير الحضارة المصرية ويرمز لها بالمسلة المصرية انت دائمًا سفير للفن الراقي المحترم والجائزة تتشرف بك".



والجدير بالذكر أن آخر أعمالها السينمائية فيلم "حظر تجول"، بطولة أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول وآخرين، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.