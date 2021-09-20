حجم واردات ألمانيا من النفط في 7 أشهر ينخفض 7.9% لكن الفاتورة تقفز 29.7%





أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن حجم واردات ألمانيا من النفط الخام هبط 7.9% في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مع تضرر الصناعة من إغلاقات مرتبطة بفيروس كورونا، لكن قيمة الواردات قفزت حوالي الثلث بسبب صعود أسعار الخام.





وأشارت البيانات الصادرة من مكتب التجارة الخارجية الألماني (بافا) أن أحجام النفط المستورد في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نهاية يوليو تموز هبطت إلى 44.9 مليون طن من 48.7 مليون طن في الأشهر السبعة الأولى من 2020 .





وجاءت روسيا بين أكبر موردي النفط إلى ألمانيا في تلك الفترة بحصة بلغت 33.6 بالمئة في حين جاءت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 16.0 بالمئة.





وأنفقت ألمانيا 17.9 مليار يورو (20.9 مليار دولار) على واردات الخام في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بزيادة قدرها 29.7 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.





وقفزت أسعار خام برنت القياسي العالمي 43 بالمئة هذا العام بدعم من تخفيضات في الإمدادات من أوبك وحلفائها وبعض التعافي في الطلب بعد انهيار العام الماضي أثارته جائحة كوفيدا-19 .